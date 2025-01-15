Microsoft включила нейронный рендеринг с помощью DirectX

Microsoft официально активировала функцию нейронного рендеринга в DirectX 12, открывая новую эру графических вычислений с использованием технологий искусственного интеллекта. Благодаря интеграции с GPU NVIDIA RTX 5000, разработчики теперь смогут задействовать встроенные тензорные ядра для обработки графики в реальном времени, используя нейронные шейдеры. Эта технология обещает вывести качество визуализации в играх на новый уровень, улучшив трассировку лучей и ускорив генерацию реалистичных изображений.

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг ранее отмечал, что нейронный рендеринг играет ключевую роль в обучении и прогнозировании элементов графического рендеринга. Теперь, благодаря сотрудничеству Microsoft с такими крупными игроками, как NVIDIA, AMD, Intel и Qualcomm, отрасль готова к массовому внедрению этой инновации.

Нейронный рендеринг использует возможности тензорных ядер на видеокартах для ускорения сложных вычислений. Новая функция, называемая Cooperative Vectors, оптимизирует обработку данных, динамически корректируя их размер и распределение. Это позволяет графическому процессору обрабатывать матрично-векторные операции более эффективно, что значительно ускоряет процесс рендеринга изображений с использованием ИИ.

Поддержка кооперативных векторов означает, что GPU сможет гибко адаптироваться к нагрузке и обеспечивать плавную обработку графики даже в самых сложных сценах. В результате разработчики игр смогут создавать игры с меньшими затратами на производительность.

DirectX уже давно является стандартом для игровой индустрии, и введение технологий искусственного интеллекта открывает новые горизонты для разработчиков. Поддержка нейронных шейдеров позволит не только улучшить качество графики, но и сократить время разработки игр за счет автоматизации ряда процессов.

Microsoft заявила о готовности активно развивать эту технологию и внедрять ее в экосистему Windows. Следующие обновления DirectX обещают еще больше возможностей для ускорения графических вычислений с помощью ИИ.

Пользователи могут ожидать, что игры, использующие нейронный рендеринг, появятся уже в ближайшие пару лет.



