Firaxis Games раскрыла механику Екатерины Великой в новой части Civilization

Разработчики Firaxis Games анонсировали появление Екатерины Великой в Sid Meier's Civilization VII. В новом трейлере была показана уникальная механика лидера.

Екатерина Великая получила ряд преимуществ, выделяющих её среди других лидеров. Под её руководством клетки тундры становятся стратегическим преимуществом, предоставляя дополнительные бонусы. Города, построенные в таких местах, будут генерировать очки науки, составляющие 25% от их культуры за каждый ход. Кроме того, здания с ячейками для великих произведений получают дополнительные слоты для шедевров, а бонус к культуре за размещённые произведения искусства поможет быстрее развиваться в культурной ветви.

Интересной особенностью является её отношение к другим лидерам: Екатерина негативно воспринимает цивилизации с большим количеством шедевров, но стремится к дружбе с теми, у кого их меньше. Такой подход открывает дополнительные возможности для дипломатии и взаимодействия с другими игроками.

Релиз Sid Meier's Civilization VII запланирован на 11 февраля, и игроки уже сейчас обсуждают потенциал Екатерины Великой. Учитывая богатую историю серии, новая часть обещает расширить стратегические возможности и привнести свежий взгляд на развитие цивилизаций.