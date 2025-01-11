Помимо претензий от игроков игра получит DLC и кооперативный режим

Планы Ubisoft по выпуску Assassin’s Creed Shadows вновь оказались под угрозой из-за недовольства геймеров. Дата релиза игры назначена на 20 марта 2025 года, что совпадает с годовщиной трагедии в Токийском метро 1995 года, когда в результате террористической атаки с применением нервно-паралитического газа погибли 13 человек и пострадали тысячи. Это событие стало одним из самых болезненных эпизодов в современной истории Японии.

Пользователи социальных сетей уже начали призывать Ubisoft изменить дату выхода, считая её выбор проявлением неуважения к Японии. На фоне растущего скандала многие предполагают, что компания может снова перенести релиз, чтобы избежать дальнейшего негатива и ухудшения репутации.

Несмотря на возникшие проблемы, Ubisoft продолжает активную работу над проектом. Согласно утечкам от Insider Gaming, дополнение под названием Claws of Awaji уже разрабатывается и будет доступно всем, кто оформит предзаказ на Assassin’s Creed Shadows. DLC предложит:

новый регион для исследования,

около 10 часов дополнительного контента,

новое оружие — боевой посох «Бо»,

свежие навыки и экипировку для персонажа.

Кроме того, по информации инсайдеров, разработчики работают над кооперативным режимом для Shadows, что ранее подтверждал журналист Том Хендерсон. Кодовое название этого проекта— League. Подробности о том, как будет реализована кооперация, пока не разглашаются, но её внедрение может стать важным шагом в развитии серии Assassin’s Creed.