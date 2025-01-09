В проектах без поддержки DLSS 4 новая RTX 5070 все-таки заметно уступает RTX 4090

На CES 2025 генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг сделал громкое заявление, которое мгновенно вызвало волну обсуждений среди геймеров и технических энтузиастов. По его словам, предстоящая видеокарта RTX 5070, стоимость которой составит 549 долларов, сможет продемонстрировать уровень производительности, аналогичный флагманской RTX 4090. Это заявление вызвало массу вопросов, и представители компании поспешили уточнить детали.

В интервью для The Verge старший технический менеджер NVIDIA Ларс Вейнанд пояснил, что ключевую роль в сравнении этих двух видеокарт играет новая технология DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling). Благодаря этой технологии, RTX 5070 может достигать такого же уровня фреймрейта в современных играх, как и RTX 4090 с DLSS 3.5. Однако, несмотря на это, между двумя картами остаётся значительная разница в чистой производительности.

«С помощью нейронного рендеринга и DLSS 4 мы действительно можем добиться схожей производительности в ряде игр. Но это не значит, что RTX 5070 превзойдёт RTX 4090 во всех задачах», — отметил Ларс Вейнанд.

Как было уточнено, в играх, поддерживающих DLSS Frame Generation, таких как Cyberpunk 2077 и Alan Wake 2, RTX 5070 действительно сможет выдавать схожий фреймрейт. Но если речь идёт о производительности без использования DLSS, то RTX 4090 по-прежнему остаётся намного более мощным решением. Это связано с архитектурными особенностями флагманской модели, включая большее количество ядер и увеличенную пропускную способность памяти.