Игра полюбилась большинству геймеров

Бесплатный шутер Marvel Rivals, который многие уже успели окрестить «убийцей Overwatch», продолжает удерживать высокие позиции спустя месяц после выхода. Согласно данным SteamDB, игра потеряла всего 15% активных пользователей, что является поразительным результатом для жанра. Для сравнения, большинство популярных шутеров теряют от 50% до 80% игроков в первые недели после релиза.

На данный момент средний онлайн игры составляет 261 тысячу пользователей, а суточный пик достигает 415 тысяч. Абсолютный рекорд по числу одновременных игроков был зафиксирован месяц назад и составил почти 481 тысячу человек.

Разработчики Marvel Rivals активно поддерживают интерес аудитории, регулярно добавляя новый контент. Уже 10 января ожидается крупное обновление, которое внесёт в игру героев из Фантастической четвёрки. Введение популярных персонажей может помочь проекту побить текущий рекорд онлайна.

Стоит отметить, что подобный подход к поддержке шутера — одна из ключевых причин успеха Marvel Rivals. Постоянные бесплатные обновления, новые персонажи, оружие и игровые режимы позволяют геймерам оставаться в проекте надолго.