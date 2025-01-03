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Amogus54
В сети появился патент на технологию масштабирования от Nintendo с 540p до 1080p
Nintendo готовит конкурента DLSS для Switch 2 – в сети всплыл патент на апскейлинг

На днях в сети появился новый патент от Nintendo, касающийся технологии интеллектуального масштабирования изображения, аналогичной DLSS от NVIDIA. Документ был зарегистрирован ещё в июле 2023 года, однако опубликован лишь недавно. Утечки и слухи о грядущей Nintendo Switch 2 усиливаются, и этот патент лишь подогревает интерес к возможностям следующего поколения портативных консолей японского гиганта.

Согласно патенту, новая технология позволит масштабировать изображение с разрешения 540p до 1080p или даже с 1080p до 4K при меньших затратах ресурсов. Главным преимуществом этой разработки является возможность уменьшить объём используемой памяти. Вместо игр, требующих огромных файлов для нативного 4K, Nintendo сможет выпускать проекты размером около 20 ГБ с более низким базовым разрешением, которые будут динамически улучшаться до высокого качества.

Nintendo известна своим уникальным подходом к созданию консолей, которые, хотя и уступают конкурентам по чистой производительности, часто выигрывают за счёт инновационных решений. Технология интеллектуального апскейлинга может стать тем самым инструментом, который позволит компании оставаться конкурентоспособной даже при ограничениях по объёму памяти картриджей. На данный момент стандартный картридж для игр на Switch вмещает до 32 ГБ, и такая технология поможет значительно экономить место.

Появление патента совпадает с серией других утечек о следующем поколении консолей Nintendo. В частности, на Reddit недавно были опубликованы фотографии, предположительно показывающие материнскую плату будущей консоли. Ожидается, что Switch 2 будет поддерживать более производительное железо и технологии, которые сделают её полноценным конкурентом современных портативных платформ.

Пока официальной даты анонса новой консоли нет, но, по слухам, презентация может состояться уже в этом месяце. С учётом того, что Nintendo традиционно делает анонсы за короткое время до релиза, новые подробности могут появиться в любой момент.


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