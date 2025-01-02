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Amogus54
В сети появились фото чипа NVIDIA для Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2 может дебютировать с новым чипом NVIDIA в ближайшие недели

На фоне слухов о скором выходе Nintendo Switch 2, в сети появилась информация о новом чипе NVIDIA. Судя по утечкам, речь идёт о процессоре с маркировкой Tegra T24X, который станет основой для следующего поколения гибридной консоли Nintendo. Ожидается, что официальное представление новинки состоится уже через несколько недель.

Ранее процессор, связанный с разработкой консоли, появлялся под обозначением Tegra T239. Однако новая маркировка T24X может указывать на усовершенствованную ревизию APU. На инженерной плате уже были замечены 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500 от SK Hynix, что значительно превосходит показатели оригинального Switch.

Этот шаг сделает новую консоль не только мощнее, но и даст возможность поддерживать современные технологии, такие как рейтрейсинг, DLSS, а также запуск более ресурсоёмких игр.

Увеличенная оперативная память, современный процессор и другие новинки в области производительности открывают множество возможностей для Nintendo Switch 2. Новая консоль сможет запускать более сложные проекты и улучшить пользовательский опыт благодаря плавной графике и быстродействию.

Слухи о скором релизе только подогревают интерес. Поклонники Nintendo надеются, что компания сохранит свои главные фишки, такие как гибридный формат и интересные игры, при этом сделав серьёзный шаг вперёд в плане технологий.


#nvidia #новости игр #новости игровой индустрии #nintendo switch #nintendo switch 2
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