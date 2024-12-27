Как могла выглядеть GTA Online в 2001 году: утечка дизайн-документов раскрывает секреты

GTA Online, впервые вышедшая в 2013 году как дополнение к GTA 5, могла появиться намного раньше — ещё в 2001 году. Недавно в сети были опубликованы дизайн-документы, проливающие свет на амбициозные планы Rockstar по созданию полноценной многопользовательской RPG на базе GTA 3. Эти материалы содержат описание механик, которые существенно опережали своё время и стали бы революцией в игровой индустрии.

Дизайн-документы, выкупленные пользователем с ником johndoe2, охватывают проекты GTA: San Andreas, Vice City Stories и другие игры серии. Среди них особый интерес вызывает онлайн режим для GTA 3. Над её разработкой работала канадская студия Barking Dog, позже приобретённая Rockstar. В планах были система прокачки персонажа, возможность выбора фракции, создание собственных миссий и даже игра за полицию.

Что ожидало игроков

Пользователи могли настроить своего героя, выбрав внешность, одежду и навыки. Каждая фракция — от итальянской мафии до триад — предлагала уникальный игровой опыт. Например, триады предоставляли доступ к мощному оружию, а мафиози имели привилегии в продаже угнанных автомобилей. Механика репутации предполагала как внутрифракционные конфликты, так и конкуренцию между группировками.

Система навыков включала множество умений: от взлома и взрывного дела до харизмы и искусства торговли. Для выполнения заданий использовались генераторы случайных миссий и уникальные локации. Также планировалась интеграция мессенджеров для общения игроков.

Нереализованный потенциал

Многие из задумок нашли своё воплощение в более поздних играх Rockstar. Например, система навыков появилась в GTA: San Andreas, а многие наработки ушли в GTA Online. Однако дизайн-документы дают понять, что GTA Online в 2001 году могла стать настоящей революцией, если бы была реализована в своё время.