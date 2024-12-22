Когда ждать второй трейлер GTA 6? Теории фанатов не прекращаются

Слухи о втором трейлере Grand Theft Auto 6 продолжают набирать обороты, а новая теория фанатов указывает на дату 27 декабря. Источником этих предположений стали детали, якобы скрытые в недавних публикациях Rockstar Games.

Например, в изображении автомобиля Willard Outreach Faction на номере указана комбинация «6DW31980», числа которой в сумме дают 27. Буквы D и W также символизируют цифры 4 и 23 в алфавите, что снова складывается в 27. Ещё один намёк — это 27-й пост в официальном Instagram Rockstar, а также кадры из первого трейлера GTA 6, где на автомобиле виден номер 27. Кроме того, Rockstar Games была основана в Нью-Йорке 27 декабря 1998 года.

Такие «случайности» заставили фанатов предположить, что второй трейлер игры может выйти именно 27 декабря. Некоторые также обратили внимание на изображение вертолёта с номером 27, опубликованное компанией.

Несмотря на кажущуюся убедительность, Rockstar Games пока не делала официальных заявлений о втором трейлере. Подобные теории уже не раз оказывались ложными, поэтому игрокам советуют сохранять скептицизм. Однако даже если эти догадки окажутся ошибочными, фанатам не придётся ждать слишком долго: дата 27 декабря уже близко.

Если трейлер всё же выйдет в ближайшее время, зрители могут получить больше информации об игре. Можно даже ожидать раскрытия даты релиза с выходом второго трейлера. Rockstar известны своим умением держать интригу, и каждый новый намёк только подогревает интерес к GTA 6.