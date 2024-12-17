Идрис Эльба, исполнивший роль Соломона Рида в дополнении Phantom Liberty к Cyberpunk 2077, выразил желание увидеть полнометражный фильм, посвященный этой вселенной. По его словам, картина могла бы сосредоточиться на его персонаже и Джонни Сильверхенде, которого сыграл Киану Ривз.

«Я думаю, здесь не нужно изобретать что-то новое — герои, которые уже существуют в этой истории, вполне могли бы составить основу фильма. Их встреча была бы невероятно мощной, так что давайте сделаем это», — поделился Эльба в одном из интервью.

Поклонники уже давно обсуждают возможность появления Cyberpunk 2077 на больших экранах. Уникальный мир, созданный CD Projekt Red, поражает своим масштабом, визуальным стилем и глубокой проработкой, что делает его идеальной основой для кинематографической адаптации. Добавление к этому таких звезд, как Киану Ривз и Идрис Эльба, несомненно, стало бы дополнительным стимулом для зрителей.

Стоит отметить, что популярность игры резко выросла после выхода аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners от Netflix. Шоу было тепло встречено фанатами, доказав, что вселенная Cyberpunk может успешно развиваться и за пределами игр.

Ранее в 2023 году разработчики писали в X (Twitter) о намерении создать фильм по игре, но с тех пор никакой новой информации о разработке не поступало.