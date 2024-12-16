Проблемы с совместимостью тормозят продажи

Ноутбуки на базе ARM-процессоров вновь возвращаются в магазины, но не в качестве обновлений ассортимента, а из-за массовых возвратов покупателей. Руководитель продуктового отдела Intel, Мишель Холтхаус, заявила, что устройства с чипами Snapdragon X Elite от Qualcomm пока не оправдали ожиданий рынка. Основной проблемой, по её словам, является низкая совместимость программного обеспечения с ARM-архитектурой на платформе Windows, а также недостаток нативных приложений для этих процессоров.

В третьем квартале 2024 года ARM-ноутбуки смогли занять лишь 0,8% рынка персональных компьютеров. Это крайне скромный результат на фоне конкуренции с устройствами на процессорах x86 Intel и AMD. Пользователи, столкнувшиеся с ограничениями в работе популярных программ и общим неудобством эксплуатации, предпочитают возвращать устройства, не дожидаясь исправлений ситуации.

Тем не менее, Qualcomm смотрит в будущее с оптимизмом. Компания уверена, что уже через несколько лет ARM-процессоры смогут занять до 50% рынка клиентских ПК. Представители Qualcomm считают, что рост популярности ARM-решений будет поддержан развитием экосистемы программного обеспечения, а также улучшением энергоэффективности и производительности новых чипов. Напомним, что ARM-процессоры уже доказали свою успешность в мобильных устройствах и планшетах, а их переход на рынок ноутбуков рассматривается как логичный этап эволюции.

Однако эксперты рынка считают, что для достижения значительных успехов ARM-устройствам потребуется преодолеть текущие барьеры. Среди ключевых вызовов — необходимость убедить разработчиков в необходимости создания нативных приложений для ARM и улучшение совместимости с уже существующими программами. Кроме того, критично важным фактором станет ценовая политика, так как стоимость многих ARM-ноутбуков на данный момент не соответствует их функциональным возможностям.

Несмотря на временные неудачи, ARM-архитектура остаётся перспективной. Будут ли ноутбуки на ARM действительно доминировать на рынке — покажет время. А пока производителям предстоит ответить на вызовы и исправить ошибки, чтобы вернуть доверие пользователей.