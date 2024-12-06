NVIDIA App приходит на смену старым утилитам

Компания NVIDIA официально завершила процесс замены старых утилит GeForce Experience, Control Panel и RTX Experience новым приложением NVIDIA App. Теперь при установке обновлённых драйверов пользователи не смогут установить GeForce Experience вместе с программным обеспечением, так как новая утилита объединяет весь функционал в едином интерфейсе.

Среди ключевых изменений в NVIDIA App — отсутствие обязательной регистрации и необходимости входа в аккаунт, что упростило использование программы. Это новшество особенно понравится тем, кто ранее критиковал GeForce Experience за избыточную интеграцию с учётной записью NVIDIA.

Тем не менее, для пользователей, которые предпочитают старую утилиту, GeForce Experience всё ещё доступна для скачивания с официального сайта производителя. Однако поддержка её совместимости с будущими обновлениями драйверов может быть ограничена.

NVIDIA App стремится стать универсальным инструментом для всех задач, связанных с настройкой видеокарт, оптимизацией игр и управлением RTX-функциями. Приложение предлагает новый пользовательский интерфейс, улучшенную производительность и обновлённые функции для геймеров, включая автоматическую оптимизацию настроек игр под возможности ПК.

Этот шаг подчёркивает стремление NVIDIA упростить взаимодействие с программным обеспечением для своих видеокарт, сделав его более удобным и интуитивно понятным. Для игроков это может стать отличной новостью, ведь теперь все основные функции собраны в одном месте, а лишние этапы регистрации остались в прошлом.