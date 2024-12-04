Sony готовит подведение итогов года для игроков: письма с вашей игровой статистикой уже скоро

Компания Sony анонсировала начало рассылки писем с персональными итогами 2024 года для владельцев PlayStation. Уже с 10 декабря игроки смогут получить электронные письма, в которых будет собрана информация об их самых ярких игровых моментах за прошедший год.

В этих письмах пользователи смогут увидеть, какие игры они запускали чаще всего, сколько часов провели в своих любимых проектах, сколько трофеев удалось заработать и какую общую активность проявили в течение года. Для многих это также возможность поделиться впечатлениями с друзьями, выкладывая результаты в социальные сети.

Важно отметить, что подобные итоги Sony подводит на фоне растущей популярности игровых сервисов и платформ. С каждым годом число пользователей PlayStation Network увеличивается, а такие функции, как итоги года, помогают удерживать аудиторию, привлекая внимание к личным достижениям каждого геймера.

У каждого в этом году были свои ожидаемые игры, которые подарили множество незабываемых моментов. Теперь пришло время узнать, какие из них стали главными для вас.

Так что не забудьте заглянуть в почту 10 декабря и увидеть, как прошел ваш игровой год на PlayStation.