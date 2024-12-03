Новый уровень доступности для всех платформ

Разработчики Civilization 7 сделали шаг навстречу всем поклонникам стратегии. Новая часть, Civilization VII, впервые в истории франшизы выйдет одновременно на всех платформах — от консолей до ПК и портативных устройств. Такое решение стало возможным благодаря неожиданному успеху версии Civilization VI для Nintendo Switch.

Switch-версия шестой части доказала свою финансовую состоятельность, но куда важнее — она открыла стратегию для новой аудитории. Даже опытные поклонники серии, привыкшие к игре на ПК, оценили возможность брать любимую игру с собой в поездки или играть в удобных условиях на портативной консоли.

Подобный успех подтолкнул разработчиков к внедрению поддержки кроссплатформенного переноса сохранений в Civilization VII. Теперь прогресс в игре можно будет сохранять и продолжать на любой платформе, что значительно упростит жизнь геймерам, привыкшим к гибкости современных устройств.

На фоне стремительного роста популярности мультиплатформенных игр, решение разработчиков Civilization VII выглядит особенно актуальным. Многие студии уже начали делать ставку на одновременный запуск своих проектов на разных платформах, что помогает охватить максимальную аудиторию. Civilization VII обещает не только поднять эту планку, но и задать новый стандарт в стратегическом жанре.



