Слово года по версии Оксфорда: разложение мозга от цифрового мира

Оксфордский словарь английского языка объявил слово года — им стал термин «brain rot» («разложение мозга»). Это выражение описывает предполагаемое ухудшение умственных способностей человека, вызванное чрезмерным потреблением различного контента, особенно в интернете. Эксперты отмечают, что данный термин стал популярным благодаря росту дискуссий о влиянии цифрового мира на ментальное здоровье.

В финальный шорт-лист также вошли другие примечательные слова и выражения:

demure («сдержанный») — используется для описания скромности в поведении и манерах;

dynamic pricing («динамическое ценообразование») — практика изменения цен в зависимости от спроса и других факторов;

lore (совокупность знаний или мифов) — термин, ставший особенно популярным в контексте видеоигр и сериалов;

romantasy («романтическое фэнтези») — жанр, сочетающий элементы романтики и фэнтези;

slop («мусор», «низкокачественный контент») — критика некачественных материалов, циркулирующих в интернете.

Победа слова «brain rot» символизирует усиливающееся внимание к психологическим последствиям взаимодействия с цифровой средой. Исследования показывают, что постоянное потребление легкого и развлекательного контента, такого как мемы или короткие видео, может снижать способность концентрироваться на сложных задачах и уменьшать интерес к глубокой аналитике.

Выбор Оксфорда отражает современные культурные тренды, а также подчеркивает, как язык продолжает адаптироваться к вызовам цифровой эпохи.