Будущее CD Projekt: крупные анонсы и путь к миллиарду долларов

Польская студия CD Projekt обозначила амбициозные планы, которые должны воплотиться до осени 2025 года. Эти инициативы напрямую связаны с целью компании — достичь к 2028 году выручки в размере 1 миллиарда долларов. Пока что детали остаются в секрете, но для инвесторов будет сформировано общее понимание, каким образом планируется добиться таких финансовых результатов.

Основной проект, на который возлагаются большие надежды, — это The Witcher 4. Согласно текущим прогнозам, новый «Ведьмак» может выйти уже в 2026 году. Напомним, игра находится в стадии активной разработки и считается первым проектом, создаваемым на Unreal Engine 5. Это должно существенно улучшить графику и технологическое исполнение серии.

Кроме того, руководство CD Projekt неоднократно упоминало, что до 2027 года запланирован еще один крупный релиз. Хотя детали неизвестны, многие предполагают, что речь идет о продолжении или спин-оффе успешной Cyberpunk 2077, который после выхода дополнения Phantom Liberty получил положительные отзывы и восстановил доверие игроков.

Студия активно расширяет свой производственный потенциал, что подтверждается анонсами новых команд и планами по ускорению разработки. CD Projekt явно намерена сохранить статус одного из лидеров игровой индустрии, предлагая масштабные, сюжетно-ориентированные проекты.

Для поклонников остается лишь следить за новостями, ведь будущие годы обещают стать насыщенным на анонсы и демонстрацию результатов работы студии.