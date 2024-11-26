Трассировка лучей и процедурная генерация появятся в GTA VI

GTA 6 может установить новый стандарт графики благодаря внедрению технологий трассировки лучей для глобального освещения. На эту возможность намекнул профиль старшего программиста движка RAGE в LinkedIn, где упоминалось, что его работа связана с оптимизацией производительности игры на ПК.

Глобальное освещение с использованием трассировки лучей позволяет добиться невероятно реалистичного взаимодействия света и тени. Это означает, что в GTA 6 нас ждет более естественное освещение, отражения и тени, что особенно впечатлит в городских и природных пейзажах.

Кроме того, разработчики намерены использовать процедурную генерацию для создания деталей игрового мира. Эта технология ускоряет процесс наполнения огромных территорий элементами вроде деревьев, кустов, травы и даже мелких объектов, таких как мусор или камни. Подобный подход не только экономит ресурсы, но и делает мир игры более насыщенным и естественным.

Хотя Rockstar Games пока официально не раскрывала всех технических деталей GTA 6, утечки подтверждают, что нас ждет серьезный графический прорыв. Учитывая масштаб предыдущих проектов студии, ожидается, что игра станет одной из самых амбициозных и технологически передовых на рынке.

Напомним, что GTA 6 обещают выпустить не ранее 2025 года, а фанаты уже сейчас с нетерпением ждут новых трейлеров, чтобы своими глазами увидеть возможности улучшенного движка RAGE.