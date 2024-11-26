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Трой Бейкер (Джоэл в The Last of Us) появится в следующей игре Naughty Dog

Звезда The Last of Us сыграет в новой игре от Naughty Dog
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Трой Бейкер, хорошо известный геймерам благодаря роли Джоэла в культовой серии The Last of Us и многим другим проектам, подтвердил своё участие в следующем проекте студии Naughty Dog. Подробности об игре пока держатся в строгом секрете, но представители компании уже намекнули, что это будет совершенно новая вселенная.

Эта новость вызвала ажиотаж среди фанатов студии, ведь Naughty Dog славится своими захватывающими сюжетами и яркими персонажами. Ранее сотрудники команды подтверждали, что работают над новым IP, что даёт понять: нас ждёт нечто совершенно уникальное.

Для Бейкера это далеко не первый опыт сотрудничества с Naughty Dog — помимо Джоэла, он также озвучивал Сэма в Uncharted 4: A Thief’s End. Его мастерство в передаче эмоций и создании запоминающихся образов делает актёра одним из самых востребованных в индустрии.

Когда именно выйдет новая игра и какие детали нас ждут, пока неизвестно. Однако для поклонников творчества студии участие Бейкера стало ещё одним поводом для ожидания грандиозного анонса.

Ниже представлены ссылки на материалы со слухами и новостями о новой игре студии Naughty Dog.

1) Новый проект Naughty Dog предложит игрокам больше свободы, чем предыдущие игры студии

2) Нил Дракманн из Naughty Dog работает над новой франшизой с открытым миром

3) Согласно новой информации, следующая игра от студии Naughty Dog может включать управляемый транспорт

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новости игр новости игровой индустрии naughty dog the last of us трой бейкер
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