Следующая игра Naughty Dog может включать управляемый транспорт

В недавней вакансии студия разместила запрос на программиста физики, который будет разрабатывать механики взаимодействия с транспортными средствами. Это может свидетельствовать о том, что студия планирует расширить геймплей за счёт новых возможностей для игроков. Ранее транспорт появлялся в играх Naughty Dog лишь в Uncharted 4 и The Lost Legacy, но в новой игре его роль может стать более значимой.

Кроме того, студия работает над созданием новой франшизы, что подтверждает амбиции Naughty Dog в расширении своего портфолио. Несмотря на то, что конкретные детали проекта пока держатся в секрете, нововведения, такие как управляемые транспортные средства, намекают на стремление команды ввести инновации и предложить игрокам новые способы взаимодействия с миром игры.

Интересно, что Naughty Dog известна своим тщательным подходом к созданию игр, где каждый элемент проработан до мелочей. Включение транспорта может значительно расширить возможности исследования игровых миров, добавив динамики и вариативности в геймплей.

Кроме того, новый проект может стать важной вехой для Naughty Dog, так как он будет принадлежать к новой вселенной, что является редкостью для студии, привыкшей работать с долгосрочными франшизами.