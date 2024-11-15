Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Нил Дракманн из Naughty Dog работает над новой франшизой с открытым миром
Создатель The Last of Us готовит новую игру: вдохновение от Elden Ring и Inside

Глава студии Naughty Dog, Нил Дракманн, подтвердил, что работа над новой сюжетной игрой началась сразу после выхода The Last of Us Part II в 2020 году. Дракманн заявил, что на этот раз у него есть полный творческий контроль над проектом, и это даёт фанатам повод ожидать нечто действительно уникальное.

По слухам, разработчики решили сменить привычный для них формат линейного повествования и перейти к открытому миру. Проект, как предполагается, вдохновлён такими играми, как Elden Ring и Inside, и будет ориентирован на большее исследование и свободу в интерпретации сюжета. Игроки смогут самостоятельно изучать окружающий мир и по-своему трактовать события, что создаст уникальный опыт для каждого.

Официальный анонс игры может состояться уже в следующем году, а сам релиз, по слухам, запланирован на 2026 год. Это даст разработчикам достаточно времени для создания проработанного и богатого мира, где каждый выбор игрока будет иметь значение.

Интересно, что переход к открытому миру может стать новым этапом для студии Naughty Dog, известной прежде всего своими линейными сюжетными играми.

#новости игр #новости игровой индустрии #naughty dog #the last of us #the last of us 2
+
Написать комментарий (0)
В обновлении CS2 вернули Train и добавили новые анимации
GTA V, Dying Light 2 и другие хиты теперь доступны в PS Plus Extra и Deluxe
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай представил истребитель шестого поколения White Emperor B
22
Представлены игровые смартфоны серии RedMagic 10 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite
+
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
45
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
2
Исследование показало, что даже самый продвинутый ИИ не до конца понимает правила работы нашего мира
9
«Калашников» отправил в армию уникальные машины КПМ 9В871-9 для тестирования ПТРК
2
«Народный ОПК» России готовится покорить мировой рынок: проекты становятся легальными
2
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
45
После завершения программы льготной ипотеки цены на жилье в России начали стремительно снижаться
5
Российские войска применяют захваченные БМП M-2 Bradley против ВСУ
+
NVIDIA выпустила DLSS 3.8.10 с уменьшенным количеством предустановленных профилей
1
Nvidia официально выпустила новое приложение на замену GeForce Experience
2
Valve прокомментировала трудности с поддержкой Steam Deck из-за защиты от читеров
+
Подразделения пресекли попытку украинских войск вырваться из окружения в районе Ольговского леса
+
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
11
Resident Evil 9 будет иметь много общего с четвёртой частью
2
AMD сократит часть сотрудников игрового подразделения, поскольку видеокарты не приносят доходов
3
Норвежские спутники зафиксировали погрузку российской ракеты «Булава» на подлодку
1
Новый математический тест FrontierMath поставил в тупик все передовые ИИ-модели и кандидатов наук
+
ВС России атаковали важный для нужд снабжения ВСУ мост в Курахово и засняли его детонацию на видео
2

Популярные статьи

Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
64
"The Killing Antidote" (ранний доступ) - краткий обзор игры
1
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
35
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
55
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
55
Необычные советские консервы - от китовых стейков до воды в жестянках
14
Игровой ноутбук vs компьютер — подсчитываем, сколько придется переплатить за мобильность в 2024 году
6
О PS5 Pro - разбираем любимые басни из "нижнего интернета" про новую консоль Sony
13
ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
6
Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики
4

Сейчас обсуждают

Bearcub
01:07
"Среди них — отсутствие полноценного импортозамещения для таких программ, как облачное хранилище OneDrive и редактор Publisher, используемый для создания открыток и публикаций." Лютая бредятина!
FM-радио появится в Android Auto в следующем обновлении
aleximus777
01:01
Эх, Крис Робертс... Не знаю, что у него там со star citizen пошло не так, но до этого он все делал круто. Wing commander имел классный сюжет, чего всегда не хватало elite. В итоге elite щас больше пох...
Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики
Лев корл
00:58
Пиндосы вовсе не неуязвимые, просто на них еще никто не нападал Нет у них боевого опыта на границах на своих Но ничего, все когда - то будет в первый раз
В США показали комплекс активной защиты Bullfrog, способный обезвредить любой беспилотник
Лев корл
00:55
Еще можно кабель перебить но это нужно прямо снайперским выстрелом сделать или взорвать чего в предполагаемом месте прохождения кабеля, чтобы оборвало ударной волной Сложно, в общем России тоже нужны ...
В США показали комплекс активной защиты Bullfrog, способный обезвредить любой беспилотник
Dmitry Stark
00:51
Пробежался по конфигам известных гейм стримеров на твиче, в основном 12900ks,k,13900 и 7800х3д.
В Tom's Hardware назвали 13 лучших процессоров для игр в ноябре 2024 года
Ирина Корнеенко
00:42
Да хватит уже этого Геральта мучать. Сколько можно. Вообще хотелось бы чтобы был выбор, мужской или женский персонаж. Как в Киберпанк например
Инсайдеры назвали уже двух персонажей, которые точно появятся в новой трилогии The Witcher 4
Ирина Корнеенко
00:41
Что значит продукт меньшинств? А bg3 продукт меньшинств? А киберпанк? Или все должно быть скрепное?
Инсайдеры назвали уже двух персонажей, которые точно появятся в новой трилогии The Witcher 4
Валерий Агапов
00:34
Господа (извините за выражение) критики. Было бы интереснее прочитать ваши обзоры или конкретные замечания. А ещё лучше совершите Переворот и верните СССР. Я вполне серьезно.
Почему SSD не способны вытеснить HDD, и какой накопитель выбрать для дома, сервера и видеоигр
Петр Романов
00:29
Учить надо операторов "ИИ", а эти сами ии пустышками так и останутся
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
Петр Романов
00:27
Весь прикол в том, что ИИ делают по-прежнему люди! Если бы их ии был так хорош, то он сам бы делал лучшие версии себя, как это модно сейчас среди людей - но нет, не могёт:))) так что это и есть призн...
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем