Создатель The Last of Us готовит новую игру: вдохновение от Elden Ring и Inside

Глава студии Naughty Dog, Нил Дракманн, подтвердил, что работа над новой сюжетной игрой началась сразу после выхода The Last of Us Part II в 2020 году. Дракманн заявил, что на этот раз у него есть полный творческий контроль над проектом, и это даёт фанатам повод ожидать нечто действительно уникальное.

По слухам, разработчики решили сменить привычный для них формат линейного повествования и перейти к открытому миру. Проект, как предполагается, вдохновлён такими играми, как Elden Ring и Inside, и будет ориентирован на большее исследование и свободу в интерпретации сюжета. Игроки смогут самостоятельно изучать окружающий мир и по-своему трактовать события, что создаст уникальный опыт для каждого.

Официальный анонс игры может состояться уже в следующем году, а сам релиз, по слухам, запланирован на 2026 год. Это даст разработчикам достаточно времени для создания проработанного и богатого мира, где каждый выбор игрока будет иметь значение.

Интересно, что переход к открытому миру может стать новым этапом для студии Naughty Dog, известной прежде всего своими линейными сюжетными играми.