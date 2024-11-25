Выход GTA 6 может привести к вспышке «GTA-вируса»

Поклонники игровой серии Grand Theft Auto с замиранием сердца ждут выхода шестой части, запланированного на 2025 год. Однако запуск проекта может создать неожиданные проблемы для работодателей: миллионы игроков планируют взять больничные или отпуска, чтобы погрузиться в игру с первых дней. Это явление уже получило название «GTA-грипп».

По данным исследования, наибольший интерес к GTA 6 наблюдается в США, а именно в штатах Флорида, Невада и Нью-Йорк, где количество поисковых запросов, связанных с игрой, зашкаливает. Эксперты предсказывают, что массовый ажиотаж может существенно сказаться на производительности труда, как это уже было при выходе других крупных проектов, таких как Red Dead Redemption II.

Rockstar Games традиционно обеспечивает феноменальный старт своим играм, что только подогревает ожидания. Работодателям стоит заранее подготовиться к возможным кадровым "провалам" в дни запуска игры.

GTA 6 уже называют одной из самых ожидаемых игр десятилетия, и с учётом предстоящего ажиотажа её запуск может стать глобальным культурным событием, отразившимся на всех аспектах жизни фанатов.