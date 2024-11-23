TSMC готовит 1.6-нм чипы для Apple, NVIDIA и Qualcomm

TSMC поделилась обновлённой дорожной картой, подтверждая стремительный прогресс в разработке новых техпроцессов. Согласно представленным данным, к 2025 году компания начнёт массовое производство чипов на базе улучшенных технологий N3P и N3X, а в 2026 году планирует внедрить зрелые 2-нм техпроцессы N2P и N2X, а также стартовать создание 1.6-нм чипов (A16).

Эксперты полагают, что первыми клиентами для этих передовых решений станут компании Apple, NVIDIA и Qualcomm. Примечательно, что TSMC, несмотря на сложные условия рынка, не сталкивается с задержками и продолжает уверенно двигаться вперёд.

Современные чипы, созданные с использованием этих технологий, обеспечат ещё большую производительность, энергоэффективность и плотность транзисторов, что особенно важно для рынков смартфонов, игровых консолей, ИИ и серверных решений.

С момента запуска первых 7-нм чипов в 2018 году TSMC остаётся лидером в области литографии, опережая конкурентов, таких как Samsung и Intel. Продвижение к 1.6-нм технологии укрепляет позиции компании, готовя её к новым вызовам и запросам со стороны глобального рынка высоких технологий.