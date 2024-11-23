Huawei остаётся на 7-нм технологии: санкции США тормозят инновации

Разработка чипов Huawei для искусственного интеллекта значительно замедлилась из-за санкций, введённых правительством США. Ограничения включают запрет на поставки современных 7-нм чипов от TSMC и передового оборудования EUV от ASML, что вынудило Huawei и её партнёров, таких как SMIC, искать альтернативные пути.

Текущие технологические возможности SMIC, ключевого производителя чипов в Китае, ограничиваются 7-нм процессом. Даже с крупными инвестициями в развитие производства, переход на более современные 5-нм или 3-нм технологии кажется недостижимым в ближайшие годы. По прогнозам аналитиков, Huawei и её партнёры могут оставаться на текущем уровне производства как минимум до 2026 года.

Несмотря на трудности, Huawei продолжает искать пути для оптимизации. Анонсированный Kirin 9100, предназначенный для смартфонов серии Mate 70, будет выпускаться с использованием улучшенной 6-нм технологии, однако это скорее модификация 7-нм процесса, чем значительный прорыв.

Эксперты считают, что будущее компании будет зависеть от способности SMIC развивать производственные мощности в условиях внешних ограничений. Поддержка китайского правительства играет важную роль в этих усилиях, но множество факторов, включая доступ к передовым технологиям, остаются неопределёнными.

Санкции со стороны США ставят под угрозу лидерство Huawei в области мобильных технологий и искусственного интеллекта. Однако компания намерена продолжать борьбу за свою долю на рынке, несмотря на все препятствия.