Иск о нападении на Джонатана Мейджорса аннулирован

Актёр Джонатан Мейджорс, известный по роли Канга Завоевателя в киновселенной Marvel, получил долгожданное облегчение — его бывшая девушка отозвала иск, связанный с обвинениями в нападении и клевете. Согласно обновлённым документам, все претензии к Мейджорсу официально сняты.

Эта новость может стать поворотным моментом для карьеры актёра, чьё будущее в Голливуде оказалось под угрозой из-за скандала. Теперь его возвращение в большие проекты, включая фильмы Marvel, выглядит куда более реальным.

С учётом изменений в судебном деле Marvel, вероятно, пересмотрит свои планы на персонажа Канга. В последние месяцы стало очевидно, что студия заменила центрального антагониста на Доктора Дума. Однако теперь вероятность участия Мейджорса в предстоящих проектах Marvel заметно выросла.

Напомним, что Джонатан Мейджорс дебютировал в роли Канга в сериале «Локи» и закрепил свою значимость для киновселенной в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания».

Снятие иска может не только ускорить возвращение актёра, но и снять напряжение вокруг спорных планов Marvel по развитию мультивселенной.