Ограниченная версия скоро появится в продаже

Компания Valve продолжает расширять линейку своих популярных игровых устройств и представила ограниченную серию Steam Deck OLED в стильном бело-сером цвете. Новая версия имеет такие же технические характеристики, как стандартная модель на 1 TB, включая яркий OLED-дисплей и увеличенный объем памяти. К устройству также прилагается белый чехол.

Как и стандартная версия OLED, эта модель поддерживает мощную графику и производительность, позволяя запускать даже требовательные игры в портативном формате.

Продажи белой Steam Deck OLED стартуют 18 ноября в 02:00 по московскому времени на официальном сайте Valve, а стоимость составит $679. Однако из-за ограниченного тиража доступность модели будет пропорционально распределена между регионами, и вероятно, что девайс быстро разойдется среди фанатов.

На фоне высокого спроса на стандартные версии Steam Deck, такой эксклюзив наверняка станет ценным дополнением для коллекционеров и поклонников портативных игр. Valve явно не собирается останавливаться на достигнутом, расширяя ассортимент и предоставляя игрокам еще больше возможностей для выбора.