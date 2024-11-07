Предлагается набор внутриигровой косметики

Недавно разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали новый рендер игры и представили список бонусов, которые получат все, кто оформит предзаказ на любую версию игры. Среди бонусов: костюм "Турист", снайперская винтовка "Ветеран", рюкзак с пометкой Early Bird (указывает на то, что игрок сделал предзаказ), дополнительные песни для гитары и новые истории у костра.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 всё ещё запланирован на 20 ноября, и игра вызывает огромный интерес — её ждут, независимо от отношения, любят её или критикуют. Тем не менее, представленные бонусы за предзаказ не вызвали восторга у многих фанатов. Вместо ожидаемых эксклюзивов, вроде раннего доступа или уникальных игровых возможностей, разработчики предложили скромные внутриигровые предметы. Многие считают такие "пиксельные" награды за предзаказ довольно слабым предложением, которое не оправдывает ожидания преданных поклонников.

Тем не менее, ажиотаж вокруг S.T.A.L.K.E.R. 2 остаётся высоким. Игра уже получила широкое внимание в игровом сообществе, и её релиз обещает стать одним из самых обсуждаемых событий года.