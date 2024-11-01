ПК-игроки дождались: некстген-версия GTA V выходит в начале 2025 года

ПК-игроки наконец-то могут дождались апгрейда и слухи подтвердились. Rockstar Games анонсировала релиз некстген-версии Grand Theft Auto V на ПК, который состоится в начале 2025 года. Эта версия ранее была эксклюзивом для консолей PS5 и Xbox Series, но теперь её расширенные возможности станут доступны и на компьютерах.

В обновленной версии игроки смогут насладиться улучшенной графикой, включая поддержку трассировки лучей, а также многочисленными другими визуальными улучшениями. Кроме того, в GTA Online добавят животных, что сделает виртуальный мир ещё более живым. Также вместе с новой версией станет доступна подписка GTA+, предоставляющая эксклюзивные бонусы.

Кроме того, декабрьский апдейт для GTA Online уже близко — разработчики пообещали выпустить новый трейлер обновления, которое добавит крупное ограбление. В этом обновлении появятся новые функции для внутриигрового смартфона, что расширит возможности взаимодействия в мире игры. Релиз апдейта запланирован на декабрь и обещает внести немало новшеств, которых ждали как ПК, так и консольные игроки.