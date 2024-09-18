PC-версию Grand Theft Auto V девятого поколения нашли в базе данных SteamDB

По последним данным, в ближайшее время может выйти обновленная версия Grand Theft Auto V для ПК, аналогичная версии для PlayStation 5 и Xbox Series X/S, выпущенной в 2022 году. О том, что Rockstar Games разрабатывает некст-ген версию для персональных компьютеров, стало известно после того, как в обновлении игры обнаружили строки кода, связанные с новой версией.

Судя по информации, найденной в базе данных SteamDB, работа над портом ведется с начала этого года, и релиз может состояться в ближайшем будущем. Хотя Rockstar пока не дала официального подтверждения, упоминания в коде игры и изменения на странице в SteamDB дают основания полагать, что игроки на ПК вскоре смогут насладиться улучшенной графикой и новыми функциями.

Некст-ген версии GTA V на PlayStation 5 и Xbox Series X/S, выпущенные в 2022 году, привнесли в игру несколько важных нововведений, включая поддержку трассировки лучей, улучшенные текстуры, более живую окружающую среду с добавлением животных в GTA Online, а также внедрение технологии масштабирования изображения AMD FSR для повышения производительности.

Однако, стоит отметить, что новые фишки, доступные на консолях, не добрались до ПК-версии игры. Поэтому многие фанаты уже давно ждут, когда эти улучшения появятся и на их платформе. С выходом обновленной версии игроки на ПК смогут получить тот же визуальный и игровой опыт, что и пользователи некст-ген консолей.

Также стоит упомянуть, что из-за недавнего введения системы защиты BattlEye, которая была добавлена для борьбы с читерами в GTA Online, игра перестала быть доступной на Steam Deck. Однако в одиночную кампанию на этом устройстве всё еще можно играть, отключив BattlEye.

Если слухи подтвердятся, и некст-ген версия действительно появится на ПК, это станет важным событием для фанатов, которые давно ожидают визуальных улучшений и других нововведений, доступных на консолях последнего поколения.