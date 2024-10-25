Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
AMD анонсирует линейку Ryzen Z2 для портативных консолей
AMD готовит три новых процессора Ryzen Z2

По инсайдерской информации от китайского аналитика Golden Pig Upgrade, компания AMD в скором времени планирует запустить новую серию гибридных процессоров под названием Ryzen Z2. Это обновление предназначено для портативных игровых консолей и станет заменой текущей линейки Ryzen Z1, которую уже успешно применяют в устройствах, таких как ASUS ROG Ally.

AMD готовит сразу три модели процессоров: Ryzen Z2, Ryzen Z2G и Ryzen Z2 Extreme. Флагманская версия Z2 Extreme получит 8 ядер и новейшую встроенную графику на архитектуре RDNA 3.5 с 16 вычислительными блоками, что обеспечит производительность на уровне лучших портативных консолей. Две другие модели — Z2 и Z2G — будут оснащены до 8 ядер и графическим процессором с 12 блоками, но с различной архитектурой. Ryzen Z2 будет построен на базе RDNA 3, а Z2G использует архитектуру RDNA 2.

Релиз новых процессоров ожидается в 2025 году, и, если информация подтвердится, это событие укрепит позицию AMD в секторе мобильных игровых устройств, где компания уже доминирует, благодаря своим чипам.

Хотя AMD еще не подтверждала эту информацию, предстоящие процессоры обещают повысить производительность портативных устройств, и у геймеров уже есть повод ждать новинок от AMD с большим интересом.

#amd #новости игр #новости игровой индустрии #steam deck #nintendo switch #asus rog ally #портативные консоли #ryzen z1 #ryzen z2
+
Написать комментарий (0)
Кодзима мечтает создавать игры, которыми будут восхищаться в далёком будущем
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 2025 году Samsung представит не только Galaxy S25, но и два необычных флагмана
+
Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
11
Саудовская Аравия начала строительство самого большого здания в мире
1
Канадский разработчик Питер Тодд внезапно исчез после того, как его назвали создателем Биткоина
+
(Обновлено) Пользователям из России и Беларуси запретили загрузку новых драйверов NVIDIA
82
Глава «Ростеха» Чемезов предложил поменять «Superjet» на русское название
8
Автобренд «Sollers» выводит две новые модели на российский рынок
1
Samsung разрабатывает чипсет Exynos, который может быть использован в серии Galaxy S27
+
Xiaomi раскрыла ряд характеристик планшетов серии Pad 7
+
Флагманы Oppo Find X8 превзойдут iPhone 16 Pro минимум в четырёх аспектах
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что в конструкции Blackwell был дефект - это была вина NVIDIA, а не TSMC
+
Продажи Huawei Pura 70 превысили планку в 6,5 миллионов
+
На Транссибе появился первый участок пути, построенный с использованием передовых технологий
+
Предприятие TSMC в Аризоне уже обеспечивает меньший процент брака, чем аналогичные на Тайване
1
Стартовали продажи Core Ultra 9 285K — новинка на 16% уступает Ryzen 7 7800X3D при вдвое большем TDP
25
В новый Boeing 757 Catfish интегрированы системы истребителя-невидимки F-22
+
OnePlus 13 может подорожать по сравнению с OnePlus 12
+
Многоцелевая "Гербера" без проблем пролетела над позициями сумского ПВО
+
ВС РФ начали ликвидацию 2-тысячной группировки ВСУ, блокированной в Курской области — Путин
4
Впервые обнаружена тройная черная дыра
+

Популярные статьи

"Как украсть миллион", "Шарада", "Окно во двор" - краткий обзор фильмов
4
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
237
Подделки и брак на маркетплейсах – как не стать жертвой мошенников
4
Почему трассировка лучей сырая и бесполезная в играх, и какую видеокарту купать для RTX-ON в 2К и 4К
40
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
70
Как советский город исчез с лица земли за несколько минут - история Северо-Курильска
3
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
46
Облачный гейминг с FogPlay и полезная инструкция
12
Танк КВ-122 как попытка создать альтернативу ИС-2
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer Blade RGB (AX5U6000C3016G-DTLABRWH) объемом 32 Гбайт
4

Сейчас обсуждают

RandomXP
19:44
У меня вопрос скорее общего характера, но с четко заданными условиями. В корпусе расстояние от материнской платы до глухой стенки корпуса 80мм ровно. Процессор над матерью ещё выступает и съедает неск...
Deepcool AN600 - топ среди top-flow кулеров или жертва топового маркетинга - тест и обзор
Зю
19:40
По ВВП по ППС
Politico: США не хотели экономическими санкциями обвалить экономику России
извращелло
19:38
А народ то и не знает, что мы оказывается 4я экономика мира в рейтинге (каком-то).
Politico: США не хотели экономическими санкциями обвалить экономику России
Бoтo -- Чaт
19:36
Если сегодня ночью остстатки всук не сбегут из Селидово, то завтра им будут и полная дупа и жЫрная пе@да в перемежку с пейсенкой про вмэрлую щеню в момент околевания.
Российские подразделения начали выбивать ВСУ из последнего укрепленного района в Горняке
Vorvort
19:36
Враги народа продолжают уничтожать экономику страны! В Словакии, чтобы поддержать экономику, Центробанк установил ключевую ставку в 3.65%...
Ключевая ставка достигла исторического максимума: Банк России реагирует на инфляцию
Зю
19:33
По Львиву и Ивано-Франковску очень хочется увидеть прилёт ядерки.
Поступают новые сведения об ударе российской армии по учебному центру ВСУ во Львовской области
Руслан
19:33
Маловато гарантии дают местные за эти ssd. Всего 12 мес. за не маленькую цену. Лучше что нибудь 5 летнее присмотреть
Топовая версия Xiaomi 15 протестирована в бенчмарках и играх
Максим Сидоров
19:31
материнка даже в дорогом днс есть за 6,5 с м2 и лучшей vrm. Если бы закупались не в яме, а на нормальных сайтах, то глядишь хватило бы на 3060.
Собираем недорогой игровой ПК из новых комплектующих осенью 2024 года всего за 50000 рублей
FelsheR-RU
19:28
Шишан у меня денег и тебя похоронить и 9 и 40 дней отметить тебе - хватит. Я еще потом на юга сгоняю. Ты не увиливай халупка которую фотаешь на ком числиться? Давай я тебя хороню, а ты землю на меня п...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Октябрь)
Зю
19:27
Win10 устареет ровно тогда, когда Хромиум прекратит поддержку этой ОС. С Win7 тянули очень долго.
Flyby11 - новая утилита для установки Windows 11 на несовместимое оборудование
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем