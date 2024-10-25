AMD готовит три новых процессора Ryzen Z2

По инсайдерской информации от китайского аналитика Golden Pig Upgrade, компания AMD в скором времени планирует запустить новую серию гибридных процессоров под названием Ryzen Z2. Это обновление предназначено для портативных игровых консолей и станет заменой текущей линейки Ryzen Z1, которую уже успешно применяют в устройствах, таких как ASUS ROG Ally.

AMD готовит сразу три модели процессоров: Ryzen Z2, Ryzen Z2G и Ryzen Z2 Extreme. Флагманская версия Z2 Extreme получит 8 ядер и новейшую встроенную графику на архитектуре RDNA 3.5 с 16 вычислительными блоками, что обеспечит производительность на уровне лучших портативных консолей. Две другие модели — Z2 и Z2G — будут оснащены до 8 ядер и графическим процессором с 12 блоками, но с различной архитектурой. Ryzen Z2 будет построен на базе RDNA 3, а Z2G использует архитектуру RDNA 2.

Релиз новых процессоров ожидается в 2025 году, и, если информация подтвердится, это событие укрепит позицию AMD в секторе мобильных игровых устройств, где компания уже доминирует, благодаря своим чипам.

Хотя AMD еще не подтверждала эту информацию, предстоящие процессоры обещают повысить производительность портативных устройств, и у геймеров уже есть повод ждать новинок от AMD с большим интересом.