Человек-паук вернется к своим корням

Фанаты Человека-паука могут готовиться к чему-то совершенно новому в четвертой части популярной франшизы. Том Холланд, исполнитель роли Питера Паркера, поделился в недавнем интервью интересными подробностями о будущей картине, пообещав нечто необычное. «Идея может показаться безумной, но я уверен, что фанатам это понравится», — заявил он.

На данный момент известно, что режиссер Кевин Файги и сам Холланд выступают за возвращение к уличным корням героя, введя в сюжет таких персонажей, как Уилсон Фиск (он же Кингпин) и Сорвиголова. В то время как Sony, напротив, продолжают склоняться к мультивселенной, стремясь развить идеи, заложенные в предыдущих фильмах.

Помимо этого, Холланд выразил свое восхищение актером Робертом Дауни младшим, которого он называет своим примером для подражания на съемочной площадке. «Он знает, как работать с командой, всегда приходит вовремя и ведет себя профессионально. Каждый на площадке его уважает», — рассказал Том.

Гики по всему миру с нетерпением ждут новый фильм о Человеке-пауке. Вопрос о том, какой именно путь выберет франшиза, вызывает немало споров среди фанатов. Будет ли это возвращение к классике или очередное путешествие по мультивселенной, остаётся загадкой.