Роскомнадзор отметил успехи Steam и Discord в борьбе с противоправным контентом

На прошлой неделе сервис Steam удалил 11 страниц с материалами, нарушающими закон, по запросу Роскомнадзора. Как сообщает агентство «РИА Новости», всего платформа очистила более 260 элементов, содержащих противоправный контент.

После этой очистки оснований для блокировки Steam больше нет. Кроме того, Discord также успешно удалил все нежелательные материалы, что позволило ему исчезнуть из реестра запрещенных сайтов.

Таким образом, пользователи в России теперь могут беспрепятственно использовать Steam и, возможно, Discord, что особенно важно для геймеров, стремящихся к доступу к своим любимым играм и коммуникационным сервисам. Некоторые пользователи отмечали, что не смотря на блокировку Discord, он продолжал свою работу.

Steam — это крупнейшая в мире платформа для цифровой дистрибуции видеоигр, предлагающая пользователям широкий ассортимент игр, возможность общения с другими игроками и регулярные распродажи. Discord — популярный мессенджер, созданный специально для геймеров, позволяющий общаться в голосовых и текстовых каналах, а также организовывать совместные игровые сессии. Пользователи из России теперь могут вздохнуть с облегчением и надеяться на скорую разблокировку Discord.