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Эксклюзивы, закрытия студий и новые релизы — итоги первого года слияния Microsoft и Activision

Game Pass и судьба франшиз: как изменилось положение Xbox после после слияния ActivisionBlizzard с Microsoft.
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Год назад завершилось слияние Activision Blizzard с корпорацией Microsoft — одна из крупнейших сделок в истории видеоигр, стоимость которой составила 68,7 миллиарда долларов. С момента подписания сделки, на рынок были выпущены многочисленные обновления, проекты, и многое изменилось в структуре студий, работающих под управлением Microsoft. Влияние этого слияния уже заметно как на стратегиях разработки игр, так и на отношениях между платформами и их аудиториями. Постараемся подвести основные итоги первого года слияния.

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Закрытие студий и отмены проектов

Одним из самых заметных последствий слияния стало закрытие двух студий: Tango Gameworks и Arkane Austin. Закрытие таких крупных студий стало ударом для поклонников, особенно учитывая их опыт в создании уникальных проектов. Например, Tango Gameworks были известны своими играми в жанре хоррор, включая The Evil Within и недавнюю Ghostwire: Tokyo, которая завоевала признание за атмосферу и инновации в игровом процессе, не говоря уже о Hi-Fi Rush, которая удостоилась множества наград. Arkane Austin, в свою очередь, работали над такими культовыми играми, как Dishonored и Prey, что сделало их закрытие особенно болезненным для поклонников этих игр. Важно отметить, что закрытие студий часто происходит по экономическим и стратегическим причинам, и в случае ActivisionBlizzard-Microsoft, это может быть связано с пересмотром приоритетов и желанием оптимизировать ресурсы.

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Были также отменены несколько крупных проектов, включая выживалку от Blizzard, на которую возлагали большие надежды. Эти изменения стали следствием пересмотра стратегии Microsoft, которая делает акцент на интеграции с Game Pass и концентрации на уже существующих франшизах.

Добавление игр в Game Pass

Одним из наиболее положительных аспектов слияния стало добавление ряда известных игр в Game Pass, популярную подписочную службу Microsoft. Теперь в библиотеке Game Pass доступны такие хиты, как StarCraft 2, Crash Bandicoot Trilogy, Diablo 4 и другие. Это не только значительно расширяет возможности подписчиков сервиса, но и показывает, что Microsoft видит в Game Pass мощный инструмент для продвижения своих игр и удержания аудитории.

Возвращение старых франшиз

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Фанаты классических серий, таких как Tony Hawk’s Pro Skater, могут радоваться — слияние принесло возрождение многих любимых игр. Ожидается выход третьей части Tony Hawk’s Pro Skater, что свидетельствует о стремлении Microsoft развивать существующие франшизы. Это в свою очередь вызывает надежды на реанимацию других известных серий, таких как Spyro the Dragon или Guitar Hero, которые могли бы вернуться к жизни благодаря новым возможностям и технологиям.

В то же время судьба некоторых франшиз остаётся неопределённой. Например, серия Warcraft уже много лет не видела новых релизов, и остаётся неясным, станет ли слияние стимулом для возвращения этой легендарной серии. Однако планы Microsoft по расширению каталога игр и привлечению новых пользователей в Game Pass указывают на то, что у компании есть желание работать с наследием Activision Blizzard.

Влияние на мультиплатформенность и эксклюзивы

Одним из важнейших вопросов после слияния стало будущее эксклюзивности игр. С одной стороны, такие проекты, как Indiana Jones, больше не будут эксклюзивами для Xbox, что разочаровало многих фанатов, рассчитывавших на уникальные проекты для платформы. С другой стороны, Microsoft продолжает поддерживать мультиплатформенность для ряда своих игр, таких как Call of Duty. Недавно компания подтвердила, что в ближайшие 10 лет игры Call of Duty будут доступны на PlayStation, что стало важно для успокоения сообщества фанатов PlayStation.

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Однако, существует вероятность, что в будущем Microsoft будет стремиться к созданию большего числа эксклюзивов для Xbox и Game Pass, что может усилить конкуренцию с Sony и PlayStation. Некоторые аналитики указывают, что этот шаг может быть направлен на усиление позиций Xbox в сегменте консолей нового поколения.

Изменения в подписке Game Pass

Слияние также привело к важным изменениям в подписочной модели Game Pass. Ранее подписчики могли рассчитывать на то, что новые игры будут доступны сразу в день релиза, однако теперь Game Pass больше не предоставляет игры Xbox в день релиза для подписчиков любого тарифа. Это вызвало некоторое разочарование у игроков, которые ожидали сохранения прежней модели. Тем не менее, Game Pass остаётся одной из самых привлекательных подписочных служб на рынке благодаря богатому каталогу игр и регулярным обновлениям.

Добавление таких игр, как Diablo 4 и Crash Bandicoot Trilogy, только укрепило позиции сервиса, делая его ещё более привлекательным для новых подписчиков. Это стало ключевым моментом в стратегии Microsoft, которая стремится к расширению аудитории за счёт подписочных моделей.

Мнение сообщества и экспертов

Слияние Activision Blizzard с Microsoft вызвало разнообразные реакции в сообществе. Некоторые фанаты приветствовали сделку, видя в ней шанс для возрождения любимых франшиз и улучшения сервисов, таких как Game Pass. Другие, напротив, выразили обеспокоенность по поводу возможного увеличения числа эксклюзивов для Xbox и влияния на доступность игр на других платформах.

Эксперты указывают, что успех слияния будет зависеть от того, как Microsoft справится с управлением новыми активами и как быстро она сможет интегрировать новые студии и проекты в свою экосистему. Некоторые аналитики считают, что сделка может усилить позиции Microsoft на рынке, однако они также отмечают, что Sony не останется в стороне и продолжит развивать собственные эксклюзивные проекты для PlayStation.

Заключение

Прошедший год после слияния Activision Blizzard и Microsoft продемонстрировал множество изменений и вызовов для обеих компаний. Microsoft смогла интегрировать ряд крупных франшиз в Game Pass и продолжить развивать свою экосистему, однако закрытие студий и отмена проектов вызвали некоторые опасения в сообществе. В будущем стоит ожидать дальнейшего развития отношений между двумя гигантами игровой индустрии, а также изменения в стратегии эксклюзивов и подписок.

Слияние стало одним из важнейших событий в игровой индустрии за последние годы, и его последствия будут ощущаться ещё долгое время. Game Pass продолжает оставаться центральным элементом стратегии Microsoft, а игроки ожидают возрождения старых франшиз и выхода новых игр. Однако судьба многих проектов остаётся неопределённой, и будущее покажет, какие из них станут новыми хитами на рынке.

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