Discord на грани блокировки в России: сбои и угрозы от Роскомнадзора

Пользователи из различных регионов России столкнулись с проблемами в работе Discord. На платформах, таких как Downdetector, фиксируются массовые жалобы на сбои при обновлении приложения и на невозможность совершать звонки. Интересно, что при использовании иностранного IP Discord продолжает работать без перебоев, что может свидетельствовать о целенаправленных ограничениях.

С конца сентября ходят слухи о возможной блокировке Discord в России. Платформа попала в поле зрения Роскомнадзора, который требует удалить почти тысячу страниц с контентом, нарушающим российское законодательство, включая экстремистские материалы и призывы к вовлечению несовершеннолетних в преступления. Пока что Discord игнорирует эти требования, что может привести к полной блокировке сервиса в ближайшие дни.

На фоне этих событий уже обсуждаются возможные замены для российских пользователей. Предлагаются к использованию VK Teams, VK Мессенджер и другие отечественные разработки в качестве альтернативы. Однако многие пользователи сомневаются, что они смогут полноценно заменить функционал и популярность Discord, что делает возможную блокировку ещё более ощутимой потерей для сообщества.

Discord – это одно из самых популярных средств коммуникации для геймеров и онлайн-сообществ. Платформа предоставляет уникальные возможности для общения, которые трудны для замены.