Марсоход Curiosity получил серьёзные повреждения колеса

Марсоход NASA Curiosity, который стал настоящей звездой среди научных проектов, недавно зафиксировал серьёзное повреждение одного из своих колёс. По последним снимкам, правое среднее колесо марсохода имеет крупную дыру, но, несмотря на это, Curiosity продолжает уверенно выполнять свою миссию. За 12 лет на Марсе он преодолел более 32 км, исследуя кратер Гейла, где и совершил свою историческую посадку в 2012 году.

Curiosity пользуется огромной популярностью среди людей по всему миру. За его приключениями на Красной планете следят миллионы поклонников, которые с интересом изучают снимки и данные, передаваемые на Землю. В соцсетях и на различных платформах регулярно публикуются новости о его состоянии, открытиях и даже шутки о «жизни» марсохода, что делает его одним из самых известных космических аппаратов современности.

Этот роботизированный исследователь был создан с целью изучения геологии и климата Марса, а также поиска признаков возможной жизни в прошлом планеты. Исследуя марсианский грунт и атмосферу, Curiosity помогает учёным лучше понять, существовали ли когда-либо условия, пригодные для жизни на Марсе, что может сыграть ключевую роль в будущих миссиях по его освоению.