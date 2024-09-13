Хуанг утверждает, что отношения с клиентами сейчас напряжены из-за дефицита.

Компания Nvidia официально подтвердила, что вскоре на рынке ожидается дефицит видеокарт новой серии Blackwell. Нехватка этих графических ускорителей создает напряженность в отношениях с клиентами и партнерами. Высокий спрос на продукцию Nvidia привел к тому, что многие компании хотят получить преимущество в поставках, что усилило конкуренцию и недовольство среди покупателей.

На конференции Goldman Sachs Group Хуанг отметил, что спрос на ускорители вырос до невероятных масштабов, и каждый партнер Nvidia стремится получить как можно большее количество чипов. Он также подчеркнул, что компания сталкивается с серьезными проблемами, связанными с производством компонентов, что усложняет удовлетворение всех запросов.

В стремлении решить проблему дефицита, Nvidia передала часть своих производственных задач внешним подрядчикам, включая компанию TSMC, которая давно сотрудничает с зеленым гигантом. Несмотря на доверие к TSMC, Хуанг не исключает возможность обращения к другим производителям, что может сказаться на качестве продукции.

Графические процессоры Blackwell — это следующая линейка видеокарт от Nvidia, которая обещает принести существенные улучшения в производительности и энергоэффективности по сравнению с предыдущими поколениями. Эти карты ориентированы как на геймеров, так и на профессионалов, работающих с искусственным интеллектом и высокопроизводительными вычислениями. Однако уже сейчас стало ясно, что с доступностью этих ускорителей возникнут серьезные проблемы.

Такая ситуация с дефицитом видеокарт повторяется уже не впервые: на рынке уже были подобные трудности с предыдущими поколениями, что вызвало рост цен и массовое недовольство среди геймеров.