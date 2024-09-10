Сеть TON бьет рекорды: мемкоин DOGS привел миллионы пользователей в Web3

В сети TON за последние две недели был зафиксирован стремительный рост активности, который ознаменовался важным событием в мире Web3 – 17 миллионов пользователей получили токены DOGS, мемкоина, вдохновленного знаменитым рисунком Павла Дурова. Это стало крупнейшим событием по распределению токенов в истории криптовалют.

Суточное количество активных пользователей сети (DAU) несколько раз превышало 1,1 миллиона, а максимальное количество транзакций за день составило рекордные 14,4 миллиона. Наибольший всплеск активности был связан с листингом DOGS, который привлек внимание миллионов людей по всему миру.

Ключевые факты:

Более 53 миллионов человек воспользовались мини-приложением DOGS для участия в раздаче токенов;

42,2 миллиона пользователей получили возможность забрать свои токены;

17 миллионов успешно получили DOGS после листинга;

4,5 миллиона стали ончейн-держателями DOGS.

После листинга прошло всего две недели, но уже 4,5 миллиона человек вывели свои DOGS на TON-кошельки. Это новый рекорд по числу ончейн-держателей токенов среди всех блокчейнов, уступая только USDt на TRON и Ethereum.

В сентябре ожидаются новые крупные события: выпуск токенов таких проектов, как Catizen и Hamster Kombat. Эти события могут привлечь в экосистему TON десятки, а возможно, и сотни миллионов новых пользователей. Хотя это создаст дополнительную нагрузку на сеть, сообщество TON уже неоднократно доказывало свою способность преодолевать любые трудности на пути к массовому внедрению криптовалют.