В последние дни в сети появилась информация, что новинку перенесли с 2025 года на 2026-й

В последние дни сеть взбудоражила информация о том, что долгожданный релиз Grand Theft Auto VI может быть перенесён с 2025 на 2026 год. Эти слухи появились после публикации на портале GTABase, где пользователь под ником Liam, ранее предсказавший дату выхода первого трейлера игры, заявил о переносе.

Однако Джейсон Шрайер, известный журналист из Bloomberg, опроверг эти утверждения. По его словам, после общения с шестью сотрудниками Rockstar Games, никто из них не подтвердил информацию о возможной задержке. Тем не менее, сам Шрайер добавил, что перенос релиза вполне возможен, учитывая масштаб и амбиции проекта. В прошлом, журналист уже опровергал подобные слухи, когда в марте 2023 года возникли похожие разговоры о переносе.

На данный момент релиз GTA VI всё ещё запланирован на 2025 год для PS5 и Xbox Series, однако фанаты уже давно устали ждать хоть какой-то новой информации о проекте, не говоря уже о трейлере. Долгое ожидание игры только усиливает нетерпение среди геймеров, и каждое новое упоминание или слух вызывает бурю обсуждений.

В индустрии предполагают, что выход GTA VI может стать переломным моментом и привести к росту цен на видеоигры. Rockstar Games, известная своими блокбастерами, такими как Red Dead Redemption 2 и предыдущие части GTA, снова готова удивить рынок, но игроки ждут более конкретных новостей и надеются, что долгожданный релиз всё-таки состоится в ближайшие пару лет.