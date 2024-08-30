По мнению директора по издательству Baldur's Gate 3, стоимость новых игр может быть больше из-за GTA 6.

В игровом сообществе продолжаются обсуждения возможной цены на GTA 6, и если слухи подтвердятся, это может навсегда изменить рынок видеоигр. Директор по издательству Baldur's Gate 3, Майкл Доус, считает, что если Rockstar Games установит более высокий ценник на свою новую игру, другие издатели последуют этому примеру, закрепив новые стандарты стоимости для всех крупных проектов.

Издатели уже давно рассматривают возможность повышения цен, но пока воздерживаются от решительных шагов, ожидая действий Rockstar, которая часто задает тренды в индустрии. В то же время, Take-Two Interactive, материнская компания Rockstar Games, пока не раскрывает стоимость готовящейся к выходу GTA 6. Генеральный директор Take-Two, Штраус Зельник, подчеркнул, что главным приоритетом компании является создание игры высочайшего качества, способной не только оправдать, но и превзойти ожидания игроков.

"Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши игры стоили своих денег и доставляли удовольствие, оправдывающее каждую потраченную копейку", — отметил Зельник. Он также добавил, что цена будет установлена таким образом, чтобы соответствовать масштабам и качеству игры.