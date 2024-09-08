Об этом сообщает инсайдер, ссылаясь на сотрудников Rockstar

Новость о переносе долгожданной Grand Theft Auto VI на 2026 год стала настоящим ударом для фанатов по всему миру. Согласно информации от авторитетного издания GTABase, два независимых источника из студий Rockstar подтвердили эти данные. Также инсайдер сообщил, что релиз на ПК будет в течение 1-1.5 года после релиза на консолях.

Ожидание выхода нового трейлера, который, по слухам, официально закрепит перенос, оставляет игроков в подвешенном состоянии. Хотя компания Rockstar официально не сделала заявлений, игровое сообщество уже строит догадки и делится разочарованием в социальных сетях.

Перенос релиза GTA VI это не просто задержка выхода игры, а настоящая трагедия для миллионов поклонников серии. Эта франшиза на протяжении десятилетий задавала стандарты качества в мире игр с открытым миром, и каждый новый релиз становился событием мирового масштаба. Поклонники не только ждут захватывающего игрового процесса, но и надеются на революционные нововведения, которые станут новым ориентиром для индустрии.

Очевидно, что Rockstar стремится довести проект до совершенства, но каждый новый перенос вызывает волнение и беспокойство, ведь ожидание выхода игры длиной в десятилетие кажется вечностью для преданных фанатов.