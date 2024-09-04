В сети появились сообщения о том, что Sony удалось получить маркетинговые права на GTA 6

Игроки с нетерпением ожидают новых подробностей о долгожданной GTA 6, и недавние слухи вновь подлили масла в огонь. Фанаты подозревают, что причиной задержки второго трейлера игры может быть давняя сделка между Rockstar и Sony, заключенная еще в 2020 году.

Хотя детали этой сделки до сих пор остаются в секрете, многие геймеры уверены, что одной из ее ключевых составляющих является демонстрация GTA 6 на новой консоли PlayStation 5 Pro. Согласно инсайдерской информации, обновленная версия консоли появится в продаже уже в октябре-ноябре 2024 года. Если эти слухи окажутся правдивыми, то именно в этот период мы можем наконец-то увидеть второй трейлер долгожданной игры.

Многолетние ожидания игроков стали еще более напряженными на фоне этих спекуляций. С каждым днем все больше поклонников франшизы выражают свое разочарование и нетерпение, обвиняя Sony в том, что они снова и снова откладывают показ нового контента. Тем временем, игровые сообщества по всему миру продолжают обсуждать и строить теории о том, когда же наконец появится новая информация о GTA 6.