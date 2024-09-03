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Amogus54
CD Projekt RED готовится выпустить патч для Cyberpunk 2077 с поддержкой AMD FSR 3
На SteamDB обновился тестовый билд для разработчиков

Похоже, CD Projekt RED продолжает активно работать над улучшением Cyberpunk 2077. Недавно в базе данных SteamDB были обнаружены новые обновления для игры. Разработчики обновили внутренний тестовый билд и билд с поддержкой AMD, что говорит о том, что выход патча с интеграцией AMD FSR 3 не за горами.


Три месяца назад CD Projekt RED официально подтвердила, что работает над внедрением поддержки AMD FSR 3 в Cyberpunk 2077. Однако с тех пор никаких новостей об этом не поступало, что заставило фанатов задуматься о судьбе этого обновления. Теперь же стало очевидно, что студия не забыла о своих обещаниях и активно тестирует новую версию игры.

AMD FSR 3 — это современная технология масштабирования изображения, которая улучшает качество графики и повышает производительность в играх. Она является одним из конкурентов NVIDIA DLSS, предлагая пользователям возможность наслаждаться плавным игровым процессом даже на системах со средними характеристиками. Поддержка FSR 3 станет значительным улучшением для Cyberpunk 2077, позволяя большему числу игроков ощутить высокий уровень графики и производительности.

CD Projekt RED продолжает активно поддерживать Cyberpunk 2077, регулярно выпуская обновления и улучшения, что свидетельствует о приверженности разработчиков к своему проекту. Будем надеяться, что новое обновление с поддержкой AMD FSR 3 выйдет в ближайшее время и станет очередным шагом к совершенствованию игровой вселенной.

#amd #cyberpunk 2077 #cd project red #fsr #cd project
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