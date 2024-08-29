Соревновательный шутер Spectre Divide с управлением двумя персонажами выходит уже 3 сентября

3 сентября выходит новый соревновательный шутер Spectre Divide, разработанный независимой студией Mountaintop Studios, в составе которой работают ветераны индустрии, ранее трудившиеся в Riot Games, Bungie и Respawn. Консультантом проекта выступил известный стример и бывший профессиональный игрок в Counter-Strike — Shroud.

Spectre Divide является тактическим шутером с элементами, знакомыми поклонникам CS2 и Valorant. Главное нововведение игры — управление двумя персонажами одновременно в формате 3 на 3. Игроки могут переключаться между персонажами в любое время, что добавляет новый уровень стратегического мышления в игровой процесс.

В игре отсутствуют заранее созданные герои, но она предоставляет широкие возможности для кастомизации внешнего вида персонажей. Перед началом матча игроки выбирают «спонсора», который определяет набор способностей для игры.

Spectre Divide черпает вдохновение в таких играх, как Valorant и Counter-Strike, но стремится предложить свежие идеи и уникальный опыт для игроков. Игра будет доступна в Steam и распространяется по модели условно-бесплатной игры, где внутриигровые покупки ограничены только косметикой. Лутбоксы и элементы pay-to-win в проекте отсутствуют, а также предусмотрены русские субтитры.

Несмотря на простую графику в минимальных системных требованиях на странице Steam указаны видеокарты Nvidia GTX 1080Ti и AMD RX 6700XT, при том, что в качестве минимальных процессоров предлагается использовать Intel Core i5 (4го поколения и выше) или AMD Ryzen 5 (поколение разработчики решили не указывать).