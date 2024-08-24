Сегодня ночью несколько тысяч пользователей получили фишинговое сообщение от официального канала поддержки Кошелька

Сегодня ночью тысячи пользователей Telegram столкнулись с неприятной ситуацией: официальный канал поддержки криптовалютного кошелька @wallet подвергся хакерской атаке, в результате чего было разослано фишинговое сообщение. Хакеры воспользовались уязвимостью в стороннем программном обеспечении, используемом для работы службы поддержки, что позволило им отправить пользователям ложное сообщение с призывом перевести свои криптовалютные активы.

Что произошло? Из-за обнаруженной уязвимости злоумышленники разослали сообщения с предложением удвоить криптовалюту после ее перевода на указанный адрес. Подобные уловки мошенников не новы, однако акция казалась правдоподобной на фоне регулярных предложений по стейкингу криптовалют в кошельке @wallet, что заставило некоторых пользователей поверить в её подлинность.

Команда @wallet оперативно устранила уязвимость и удалила скам-сообщения, которые еще не были прочитаны. Несмотря на это, около 10 пользователей успели перевести свои средства на мошеннические кошельки. Общий ущерб составил около $7 000, из которых часть средств отправлена с внешних адресов, что затрудняет возврат.

Команда @wallet пообещала вернуть деньги тем пользователям, которые совершили транзакции через сам кошелек. Однако, средства, отправленные с внешних адресов, скорее всего, не будут компенсированы, так как трудно доказать, что они были отправлены именно в результате фишинговой атаки. Это решение вызвало волну критики среди сообщества, которое считает, что компания могла бы покрыть все убытки ради сохранения своей репутации.

Кошелек @wallet — это встроенное в Telegram приложение для работы с криптовалютами, которое позволяет пользователям отправлять и получать различные токены, включая популярные криптовалюты, такие как Bitcoin и USDT. Приложение предоставляет удобный интерфейс для работы с цифровыми активами прямо внутри мессенджера и поддерживает операции с NFT, стейкингом и транзакциями между пользователями.

Однако, как показала недавняя ситуация, безопасность кошелька и работы его службы поддержки все еще оставляет желать лучшего.