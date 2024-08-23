Судя по всему, новая Dragon Age будет радовать игроков не только относительно низкими системными требованиями, но и прекрасной оптимизацией

BioWare представили особенности ПК-версии игры Dragon Age: The Veilguard, заявив, что она станет образцом оптимизации и технического совершенства. Разработчики обещают, что новинка будет радовать игроков не только умеренными системными требованиями, но и выдающейся оптимизацией, а также набором специальных функций для ПК. Игра с момента релиза будет поддерживать трассировку лучей, NVIDIA DLSS 3.5, Intel XeSS, и оптимизированную версию AMD FSR 2.2. Переключение графических режимов будет происходить в реальном времени.

Среди других технических возможностей ПК-версии Dragon Age: The Veilguard можно отметить поддержку технологии NVIDIA Reflex и UltraWide мониторов, на которых внутриигровые ролики будут отображаться без черных полос. Также игра будет поддерживать контроллеры DualSense с полной тактильной отдачей, что обычно характерно для игр, издаваемых PlayStation Publishing.

Особое внимание BioWare уделили тестированию ПК-версии игры, на которое было потрачено более 200 000 часов, что составляет 40% от всего времени, затраченного на тестирование проекта в целом.

BioWare известны своими глубокими ролевыми играми с акцентом на сюжет и проработку персонажей. Студия приобрела широкую известность благодаря таким сериям, как Mass Effect и Dragon Age, которые завоевали признание за богатый мир, сложные моральные выборы и глубокие диалоги. Каждая новая игра от BioWare ожидается с большим интересом, и Dragon Age: The Veilguard, судя по всему, продолжит эту традицию.

В СНГ игра выйдет под названием Dragon Age: На страже Завесы, а ее релиз запланирован на 31 октября. Предзаказ доступен в Steam, однако пользователи с российских аккаунтов не смогут его оформить. В игре будут присутствовать русские субтитры.