GTA 6 имеет самый продолжительный период времени без новостей

С момента публикации первого трейлера GTA 6 прошло рекордное количество времени, и фанаты до сих пор не получили ни малейших новых подробностей о предстоящей игре. Этот период молчания стал самым продолжительным среди всех проектов Rockstar Games, что, безусловно, вызывает у сообщества вопросы и волнения. Фанаты гадают, стоит ли им переживать по поводу затянувшегося ожидания?

Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption 2, предыдущие хиты студии, задали высокую планку для игровой индустрии. Перерыв между информацией об этих играх составлял 253 и 214 дней соответственно. GTA V до сих пор остается одной из самых продаваемых игр в истории, а RDR2 впечатлила игроков проработанным миром, динамическими погодными условиями и глубокой сюжетной линией. Это завышает ожидания и для GTA 6, которая обещает быть ещё более масштабной и инновационной.

Фанаты уже несколько лет ждут новостей о новом проекте, обсуждая и строя теории, что же готовит Rockstar. Но даже несмотря на отсутствие информации, многие убеждены, что столь долгий процесс разработки — это знак того, что компания стремится сделать свою следующую игру настоящим шедевром.