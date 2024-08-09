Илон Маск, известный предприниматель недавно дал восьмичасовое интервью Лексу Фридману — самое продолжительное за всю историю видеоподкаста. К Маску присоединились ключевые сотрудники Neuralink, включая сооснователя и вице-президента компании Донджина Сео, главного нейрохирурга Мэтью Макдугалла, нейрофизиолога Блисс Чепман и Ноланда Арбо, первого человека с имплантированным чипом Neuralink.

Основные моменты интервью:

Успехи Neuralink: В ходе беседы Маск сообщил, что второй пациент с параличом, вызванным травмой спинного мозга, успешно получил чип от Neuralink. К концу 2024 года компания планирует увеличить количество пациентов до десяти.

Преодоление барьеров: В ближайшие год-два Neuralink надеется достичь уровня, при котором человек с вживленным чипом сможет превзойти профессионального геймера по скорости реакции. Долгосрочная цель компании — увеличить пропускную способность каналов связи между мозгом и устройствами до 1 Мбит/с в течение пяти лет.

Новый продукт Blindsight: Neuralink разрабатывает технологию, которая позволит восстанавливать зрение путем прямой стимуляции нейронов в зрительной коре мозга.

Киборги среди нас: Маск подчеркнул, что люди уже по сути являются киборгами благодаря современным технологиям, таким как смартфоны и компьютеры. Он также отметил, что даже при достижении искусственного общего интеллекта (AGI) люди останутся важными, как источник воли и мотивации.

Будущее xAI и Grok: Маск также обсудил задачи своих проектов xAI и Grok, цель которых — лучше понять Вселенную. Третья версия Grok, вероятно, будет доступна уже к концу года.

Марсианские мечты: Маск подтвердил, что главная цель SpaceX — создание самодостаточного города на Марсе, так как именно эта планета наиболее пригодна для колонизации.

Neuralink — одна из его самых инновационных компаний, нацеленная на создание интерфейсов между мозгом и компьютером. Эти технологии обещают революционизировать медицину, позволяя лечить неврологические заболевания и расширять возможности человеческого разума.

Интервью Маска подчеркивает его стремление к революционным изменениям в разных сферах жизни. Технологии, разрабатываемые Neuralink, могут в корне изменить наше понимание взаимодействия человека и машины, а планы SpaceX по колонизации Марса открывают новые горизонты для человечества. Это интервью — очередное доказательство того, что Маск продолжает двигаться к своим целям, невзирая на трудности и скептицизм.