Бывший технический директор Rockstar Оббе Вермей дал интервью, где сказал не завышать ожидания

Недавно бывший технический директор Rockstar, Оббе Вермей, дал интервью, в котором призвал игроков не завышать свои ожидания от предстоящей GTA 6. Однако, он также отметил, что анимации в игре нас приятно удивят. По словам Вермей, большинство анимаций будут созданы с помощью искусственного интеллекта, а не вручную, что позволит каждому жителю виртуального мира выполнять уникальные действия, отличные от остальных.

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В трейлере GTA 6 была продемонстрирована эта технология в сцене с пляжем, где можно было увидеть разнообразие движений и действий персонажей. Тем не менее, Вермей подчеркнул, что его информация основана на слухах, и официального подтверждения этой технологии пока нет.

GTA 6 — это одна из самых ожидаемых игр в истории игровой индустрии. Серия Grand Theft Auto известна своим огромным открытым миром, захватывающими сюжетами и высоким уровнем детализации. Ожидания от новой части высоки: игроки надеются на улучшенную графику, более реалистичный мир и инновационные игровые механики.

Кроме того, с учетом успеха GTA 5 и GTA Online, которая до сих пор популярна среди миллионов игроков, новая часть должна оправдать ожидания фанатов и установить новые стандарты в жанре открытого мира. Игроки с нетерпением ждут официальных анонсов и более детальной информации о GTA 6, чтобы узнать, какие еще сюрпризы подготовили разработчики.