Nvidia прекратила выпускать драйверы для ПК на старых процессорах

Nvidia объявила о прекращении выпуска драйверов для ПК на устаревших процессорах. В новых драйверах GeForce Game Ready Driver 555 больше не поддерживаются чипы без инструкции POPCNT (Population Count), также известной как «инструкция АНБ», которая используется для подсчета количества установленных битов в машинном слове.

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Это изменение затронет процессоры Intel Core 2 Duo, Core 2 Quad и более старые модели, а также процессоры AMD, выпущенные до 2007 года. При попытке установить новый драйвер GeForce Game Ready Driver 555 на такие системы пользователи столкнутся с ошибкой или получат «синий экран смерти».

POPCNT — это специальная инструкция, которая позволяет процессору быстро подсчитывать количество установленных битов в машинном слове. Поддержка этой инструкции стала стандартом для более новых процессоров, начиная с архитектуры Nehalem у Intel и некоторых процессоров AMD с 2007 года.

Отключение поддержки старых процессоров связано с тем, что Nvidia стремится оптимизировать свои драйверы для современных систем, используя преимущества новых инструкций и технологий. Это позволяет улучшить производительность и стабильность драйверов на актуальных системах, но также означает, что владельцам старых ПК придется использовать более старые версии драйверов.

Пользователи с устаревшими системами должны обратить внимание на это изменение и, при необходимости, рассмотреть возможность обновления своего оборудования. Nvidia продолжит поддержку и обновление драйверов для всех современных систем, обеспечивая наилучшую производительность и совместимость с новейшими играми и приложениями.