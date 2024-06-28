ПК версия знаменитой игры про Человека-Паука получила обновление с добавлением новых технологий

В игру Marvel's Spider-Man Remastered была добавлена поддержка технологии AMD FSR 3.1. Это стало возможным благодаря сотрудничеству разработчиков с AMD, что позволило интегрировать данную технологию для повышения производительности на новейших графических картах от AMD, Intel и NVIDIA.

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Технология AMD FSR 3.1 включает генерацию кадров и улучшенное качество апскейлинга FSR. Игроки теперь могут комбинировать генерацию кадров AMD FSR с любой другой технологией апскейлинга, доступной в игре.

Также AMD FSR 3.1 предлагает опцию Native AA, обеспечивающую высококачественное сглаживание без использования апскейлинга, что значительно улучшает качество изображения. Чтобы включить эту опцию, необходимо отключить апскейлинг и выбрать AMD FSR 3 Native AA в настройках. Этот параметр можно использовать как с генерацией кадров, так и без нее.

Дополнительно патч обновляет Intel XeSS до версии 1.3. Новая версия включает улучшения в качестве апскейлинга изображения, дополнительные параметры качества и добавляет опцию сглаживания Native AA.

Marvel's Spider-Man Remastered – это обновленная версия знаменитой игры о Человеке-Пауке, в которой игроки примеряют на себя роль Питера Паркера и сражаются с преступностью в Нью-Йорке. Ранее игра была эксклюзивом платформы Playstation 4.