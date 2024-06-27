CD Projekt RED больше не будет работать над REDengine, переходя на Unreal Engine

CD Projekt RED объявила о своём решении отказаться от работы над собственным движком REDengine в пользу использования Unreal Engine от Epic Games. Это решение связано с желанием студии оптимизировать процесс разработки и снизить затраты.

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Руководство CD Projekt RED подчеркнуло, что хотя Unreal Engine также требует настройки под конкретные нужды разработчиков, основная работа по обновлению и совершенствованию ядра движка теперь ложится на плечи Epic Games. Это позволяет студии сосредоточиться на творческом аспекте создания игр, а не на технических аспектах разработки движка.

В условиях современной экономической ситуации продолжение работы над REDengine оказалось бы нецелесообразным с точки зрения затрат времени и ресурсов. Каждое обновление движка требовало бы значительных вложений, что могло бы негативно сказаться на процессе разработки игр и удовлетворении запросов игроков.

Переход на Unreal Engine позволяет CD Projekt RED сконцентрироваться на создании уникальных игровых миров и историй, тогда как Epic Games будет отвечать за техническую поддержку и обновления движка.